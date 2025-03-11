Kum Yüklü Kamyon Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Kum Yüklü Kamyon Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman'da kum yüklü kamyon, virajda devrilerek park halindeki 2 tıra çarptı; 1 kişi hayatını kaybetti.

11.03.2025 16:16
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Kum yüklü kamyon 2 tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da virajı alamay kum yüklü kamyon, park halinde bulunan 2 tıra çarparak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Kaza anları ise yakındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Adıyaman Gölbaşı Karayolu Börgenek rampasında meydana geldi. İddiaya göre, daha öncede çok sayıda ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların meydana geldiği bölgede bu kez kum yüklü kamyon kaza yaptı. G.B. idaresindeki 02 AFK 377 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayan kamyon, sonrasında ise akaryakıt istasyonu yakınındaki yıkama yağlama bölümünde park halinde bulunan 2 tıra çarparak tarlaya devrildi. Feci kaza esnasında tırlardan birisini yıkayan Cihan Özkanhayatını kaybetti. Kamyon şoförü ise ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anları kamerada

Öte yandan kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun kontrolden çıkarak önce bariyere ardından park halindeki tırlara çarpma anları yer aldı.

Görgü tanıkları da Börgenek rampasındaki virajda sürekli kazaların olduğunu belirterek daha fazla kaza olmasının önüne geçilmesini istedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kum Yüklü Kamyon Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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