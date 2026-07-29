Kumamoto'daki Depremde Ölü Sayısı 18'e Yükseldi

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde dün meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Japonya'nın Kumamoto eyaletini vuran 7.1 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Kumamoto Valiliğinden yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği, 64 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise kayıp durumda olduğu ifade edildi. 432 tahliye merkezinde 8 bin 886 kişiye barınma hizmeti sunulduğu aktarıldı. Eyalet genelinde 34 bin 880 hanede elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.

Depremden kısa süre sonra patlama meydana gelen Kashima şehrindeki Aeon Mall alışveriş merkezinde 4 ölüm gerçekleşti. Yatsushiro şehrindeki Nippon Paper Industries kağıt fabrikasında meydana gelen baca çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, kayıp 4 kişi aranıyor. Vietnam Dışişleri Bakanlığı ise depremde Vietnam vatandaşı 1 stajyerin çalıştığı fabrikada vinç devrilmesiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

"Depreme hazırlık olun" uyarısı

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, halka daha güçlü depremlere karşı tetikte olma çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Önümüzdeki 1 hafta boyunca, özellikle önümüzdeki 2-3 gün içinde en yükseği 7 şiddetinde olan muhtemel depremlere karşı dikkatli olunmasını istiyoruz" denildi.

Tsunami uyarısı yapılmıştı

Japonya'da dün merkez üssü Kumamoto eyaleti olan 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Birçok bölgede paniğe yol açan sarsıntının ardından Ariake ve Yatsushiro denizleri kıyısındaki bölgelere yönelik geçici tsunami uyarısı yapılmıştı.