Küme evlere polis operasyonu: 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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Küme evlere polis operasyonu: 6 kişi yakalandı

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Tekirdağ Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Küme Evler Mevkiinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli, 2 film tablet uyuşturucuyla birlikte kıskıvrak yakalandı. Operasyon anı ise drone ile havadan görüntülendi.

15.05.2024 17:04
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Küme evlere polis operasyonu: 6 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğünün Küme Evler Mevkiinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli 2 film tablet uyuşturucuyla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi Küme Evler mevkiine sabah operasyon düzenledi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon kapsamında Küme Evlerdeki çok sayıda adrese aynı anda baskın yapıldı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel'in de hazır bulunduğu baskında mahalle çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli zamanlarda yaptığı çalışmalarda yakalanan şahısların uyuşturucu satın aldıklarını söyledikleri suçlulara yönelik yapılan operasyonda belirlenen 6 zanlı kıskıvrak yakalandı. 6 şüpheli ile birlikte 2 film tablet uyuşturucu hap da ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.

Operasyon anı ise drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küme evlere polis operasyonu: 6 kişi yakalandı - Son Dakika

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