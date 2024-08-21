Kümeevler'de gece yarısı cinayet: Zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kümeevler'de gece yarısı cinayet: Zanlı tutuklandı

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Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde gece yarısı meydana gelen olayda bir kişi hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi ise tutuklandı.

21.08.2024 11:11
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Kümeevler'de gece yarısı cinayet: Zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkiinde gece yarısı gerçekleşen olayda bir kişi pencereden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Bu arada, cinayete kurban gidin Fırat Irmak toprağa verildiği esnada cinayet şüphelisi Sercan D. de Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kıskıvrak yakalandı.

Bağlık Mahallesi Küme Evler Mevkii'nde gece meydana gelen olayda İbrahim K. Okay A. ve Fırat Irmak evde oturduğu esnada kimliği belirsiz kişiler iddiaya göre camdan pompalı tüfekle ateş etti. Silahtan çıkan mermilerin başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu 35 yaşındaki Fırat Irmak olay yerinde hayatını kaybederken, evde bulunan İbrahim K. ve Okay A. ise yaralanmadı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Fırat Irmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Irmak'ın cansız bedeni olay yerine gelen cenaze aracıyla Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı ön otopsinin ardından Irmak'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çerkezköy polisi olayın ardından mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

Olayda hayatını kaybeden Fatih Irmak, dün ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Türbedere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cinayet şüphelisi yakalandı

Bu arada cinayet zanlısı olarak aranan ve saklandığı yerden gün boyu çıkmayan cinayet zanlısı Sercan D. de, Fırat Irmak'ın cenaze namazı esnasında saklandığı yerden polise teslim olmayı kabul etti. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü şimdi, Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında cinayette kullanılan silahın peşinde.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kümeevler\'de gece yarısı cinayet: Zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Çerkezköy, Tekirdağ, 3-sayfa, Polisiye, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kümeevler'de gece yarısı cinayet: Zanlı tutuklandı - Son Dakika

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