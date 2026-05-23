Çöp kamyonuyla çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde motosikletin, kontrolsüz kavşaktan dönmeye çalışan belediyeye ait çöp kamyonuyla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 genç hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.15 sıralarında Kumluca ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Gödene Caddesi Mezbaha yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Aşgın (18) idaresindeki 07 CKZ 938 plakalı motosiklet, Kumluca Belediyesine ait, sürücüsünün ismi açıklanmayan 07 VHK 29 plakalı çöp kamyonuyla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklette bulunan ve çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Hasan Aşgın (18) ile motosiklette yolcu olarak bulunan Bekir Sarpdağ'ın (17) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen ölen gençlerin aileleri sinir krizi geçirirken, Kumluca Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görgü tanıkları, Temel Eğitim Mahallesi istikametinden gelen çöp kamyonunun Gödene Caddesi Mezbaha yol ayrımına girmek için kontrolsüz kavşaktan dönmeye çalıştığı sırada, ilçe merkezi yönünden gelen motosikletin çöp kamyonuna çarptığını söyledi. - ANTALYA