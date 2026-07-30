Kumluca'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kumluca'da Orman Yangını Kontrol Altında

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yazır Mahallesi'nde çıkan yangında 50 hektar orman ve 15 ev zarar gördü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alınırken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 50 hektar orman alanı ve 15 ev zarar gördü.

Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında başlayan orman yangını bu sabah itibariyle tamamen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş yangında 15 evin zarar gördüğünü belirtti. Güneş, "Bu sabah itibariyle ilçemize bağlı Yazır Mahallesi'nde meydana gelen yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangında 50 hektar ormanın yandığı tahmin ediliyor. Yaklaşık 15 ev yangından zarar gördü. Bu sonuçlar hasar tespitleri yapıldıktan sonra kesinlik. Bölgede yangın soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Yangında enerji nakil hatları ve telefon hatlarının zarar görmesi nedeniyle Yazır Mahallesi'nin bazı bölgelerine elektrik verilemiyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, 3. Sayfa, Kumluca, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kumluca'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Umman’ın teklifini reddetti: “Savaşın yeniden başlamasına hazırız“ demişlerdi İran, Umman'ın teklifini reddetti: "Savaşın yeniden başlamasına hazırız" demişlerdi
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler
Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok
Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu
Mucize kurtuluş Bu halde 16 kilometre yürüdü Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar 200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:22
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti İşte Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası
10:05
Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı Dehşet anları kamerada
Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada
09:54
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Polis artık ceza kesemeyecek
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
09:22
Akaryakıta yeni zam Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
09:12
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk görüntü Kıyafeti dikkat çekti
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk görüntü! Kıyafeti dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 11:14:57. #7.13#
SON DAKİKA: Kumluca'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.