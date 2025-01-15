Ordu'nun Kumru ilçesinde, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan kaçak cep telefonu ve emtia ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan 4 işyeri ve 1 araca yönelik arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 185 adet kaçak cep telefonu ve 214 adet kaçak emtia ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ORDU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kumru'da 500 Bin TL'lik Kaçak Telefon Ele Geçirildi - Son Dakika
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