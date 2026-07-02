Kumru\'da Patpat Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Kumru ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrilen patpatın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Yukarıdamlalı Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Yığınak (60) idaresindeki patpat, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Veli Yığınak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yığınak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU