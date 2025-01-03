Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı - Son Dakika
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Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı

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Giyim tarzı, saçları ve ayakkabılarıyla 79 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'a benzetilen 17 yaşındaki hayranı Talha Siraç Ünlü, sosyal medyada paylaşılan skandal görüntülerinin ardından tutuklandı. Görüntülerde Ünlü'nün Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturduğu ve ayakları altına aldığı anlar yer alıyor.

03.01.2025 14:36
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79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle hayata veda eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefat haberini alan hayranları yasa boğuldu. Tayfur'un vefat ettiği hastaneye gelenler arasında giyim tarzı, saçları ve ayakkabılarıyla ünlü sanatçıya benzetilen 17 yaşındaki hayranı Talha Siraç Ünlü de yer aldı.

Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı

SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Ünlü'nün hastane önüne geldiği anlarda sosyal medyada paylaşılan bir görüntüsü ortalığı ayağa kaldırdı. Görüntülerde Ünlü'nün Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturduğu ve ayaklarıyla ezdiği anlar yer aldı.

Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı

ÜNLÜ'DEN MONTAJ İDDİASI

Talha Siraç Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda videodaki kişinin kendisi olmadığını ve montaj olduğunu öne sürmüştü.

TUTUKLANDI

Antalya'da Kuran'ı Kerim'e saygısızlık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan Ünlü, çocuk şube müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Talha Siraç Ünlü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kur\'an-ı Kerim\'e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı

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Son Dakika 3.Sayfa Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • yavuz d:
    simdi chp,fatih altayli,fatih portakal,merdan yanardag,nevsin mengu butun dol issaflari ifade ozgurlugu der 99 31 Yanıtla
  • Hasan 78:
    sen şimdi naneyi yemedin mi? 89 1 Yanıtla
  • Alper Elma:
    vayyy o ç 81 2 Yanıtla
  • Yasin Oruç:
    derdin ne 54 1 Yanıtla
  • Murat Zor:
    idam 47 3 Yanıtla
  • Eyup Orhan:
    lan bende senin gibi antalyadayım senin kaşıntın var heralde 43 1 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    horostopolevladına birde en büyük sahabilerden birinin adını vermişler.. 40 3 Yanıtla
  • ahmet demir:
    tutuklama yetmez bunları dikecen 39 2 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    s’k’k 37 1 Yanıtla
  • Hacı Mehmet Dündar:
    sahtekar seni Bende Ferdi yi seviyor diye sevmiştim. yazıklar olsun Ferdi Tayfur un hazır türkülerine kon bakalım bu halk seni affedermi? 35 1 Yanıtla
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