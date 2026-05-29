Kurban Bayramı\'nda 25 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren kurban kesmek isterken kendini yaralayan 25 kişi hastaneye başvurdu.
Çorum'un Alaca ilçesinde kurban kesimi ve et parçalama işlemleri sırasında bıçak veya satırla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar hastanenin yolunu tuttu. Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren ilçede kurban keserken yaralanan 25 kişi hastaneye başvurdu. Vatandaşların tedavilerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi. - ÇORUM
