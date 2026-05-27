Kurban Bayramı'nda Acemi Kasap Kazaları
Kurban Bayramı'nda Acemi Kasap Kazaları

27.05.2026 11:19
Kocaeli'de kurban kesimi sırasında 11 kişi yaralandı. Yaralı bir kişi amcasına şikayet edeceğini söyledi.

Kocaeli'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken yaralanan 11 kişi hastanelik oldu. Bıçak darbesiyle elinden yaralanan bir vatandaşın "Acemi kasap amcamın ileri kesim teknikleriyle elimi kestim. Buradan da emniyete gidip amcamdan şikayetçi olacağım, tazminat davası açacağım" diyerek yaşadıklarını gülerek anlatması tebessüm ettirdi.

Kent genelinde kılınan bayram namazının ardından önceden belirlenen alanlarda kurban kesim işlemleri başladı. Kesim telaşıyla birlikte her bayram olduğu gibi bu bayramda da görünmez kazalar yaşandı. Kendi imkanlarıyla kurban kesmeye çalışırken ellerinden ve kollarından yaralanan ya da hayvanların boynuz ve tekme darbelerine maruz kalan vatandaşlar hastanelik oldu. Kurban kesimi sırasında yaralanan 11 kişi, Kocaeli Şehir Hastanesine başvurdu. Gerekli müdahaleleri yapılan vatandaşların birçoğu taburcu edildi.

"Amcamdan şikayetçi olup, tazminat davası açacağım"

Amcası kurbanı kestiği sırada elinden yaralanan Rıdvan Karakaya, hastanedeki tedavisinin ardından yaşadığı talihsizliği neşeli bir dille anlattı. Sargılı eliyle kameralara gülümseyerek konuşan Karakaya, "Acemi kasap amcamın ileri kesim teknikleriyle beraber elimi kesmiş bulunmaktayım. Herkese hayırlı ve kazasız bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sözlerine şaka yollu sitemle devam eden Karakaya'nın "Buradan da emniyete gideceğim, amcamdan şikayetçi olacağım, tazminat davası açacağım" sözleri çevredekileri güldürdü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kocaeli, Kurban, Yaşam

