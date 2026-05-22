Kurban Bayramı\'nda Samsun\'da 24 bin personelle güvenlik önlemi

Samsun Valiliği, Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayram geçirebilmesi amacıyla il genelinde geniş kapsamlı tedbirlerin alındığını açıkladı. Vali Vekili Abdulkadir Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kamu kurumlarının bayram süresince yürüteceği çalışmalar değerlendirildi.

Valilik koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından toplam 24 bin 50 personelin görev yapacağı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 bin 307 personelin görevlendirildiği belirtilirken, kent genelindeki 24 ortalama hız ihlal tespit sisteminin 24 saat esasına göre çalışacağı, 6 mobil radar ile denetimlerin sürdürüleceği ve dron destekli trafik uygulamalarının toplam 660 saat gerçekleştirileceği kaydedildi. Şehirlerarası otobüs terminalinde sefer öncesi denetimlerin sürdüğü, emniyet kemeri kullanımına yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütüldüğü ve 6 personelin gizli yolcu olarak otobüslerde görevlendirildiği ifade edildi.

Trafik güvenliğinin artırılması amacıyla emniyet kemeri kullanımına yönelik farkındalık çalışmalarının kamu kurumları, dijital platformlar ve basın yayın organları aracılığıyla sürdürüldüğü, Bulvar AVM yanında emniyet kemeri simülasyon aracı ile uygulamalı eğitimler düzenlendiği belirtildi.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçların terminal ve ara duraklarda denetlendiği, sürücülerin, araçların ve takografların kontrol edildiği, yolculara emniyet kemeri konusunda bilgilendirme yapıldığı aktarıldı. Karayollarında dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonları çevresinde uygunsuz park ve duraklamalara izin verilmeyeceği, kaza yoğunluğu bulunan bölgelerde ek tedbirler alındığı bildirildi.

Bayram yoğunluğunun yaşanabileceği şehitlikler, mezarlıklar ve alışveriş merkezlerinde ilave ekiplerin görevlendirildiği, ihtiyaç duyulan bölgelerde polis ve jandarma ekiplerinden karma timler oluşturulacağı açıklandı. Motosiklet kullanıcılarına yönelik eğitim ve denetimlerin artırıldığı, ağır tonajlı araçlarda zorunlu ekipman kontrollerinin sürdürüldüğü ifade edildi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında Mobil Göç Noktası uygulamasının devam edeceği, konaklama tesisleri ile günübirlik kiralanan yerlerde denetimlerin sürdürüleceği kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 783 tim, 3 bin 441 personel, 707 devriye aracı, 255 sivil araç, 1 dron ve 11 köpek unsurunun görev yapacağı belirtildi. Trafik tedbirleri kapsamında ise 319 trafik ekibi, 3 dron ekibi, 12 mobil radar cihazı ve 903 personelin sahada olacağı bildirildi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın da 7 yüzer unsur, 2 hava aracı, 8 kara aracı, 1 narkotik arama köpeği ve 187 personel ile 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacağı açıklandı.

AFAD İl Müdürlüğü'nün 45 hazır kıta kurtarma personeli ve 6 arama kurtarma aracıyla görev başında olacağı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün ise 18 personelle çevre denetimlerini sürdüreceği belirtildi. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nün toplam 195 personelle hizmet vereceği ifade edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kent genelindeki hastanelerde 657'si hekim olmak üzere 10 bin 531 personelin görev yapacağı, 58 ambulansta 16'sı hekim 1.550 personelin hazır bulunacağı ve 112 komuta merkezinde 45'i hekim 215 personelin hizmet vereceği açıklandı. Böylece sağlık alanında toplam 12 bin 296 personelin görev alacağı kaydedildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ise kasaplar, et parçalama tesisleri, ekmek, pide, tatlı ve şekerleme üretim ve satış noktalarında 186 gıda kontrol görevlisi ile 83 veteriner hekim aracılığıyla denetimler gerçekleştireceği bildirildi. Vatandaşların olumsuz durumlarla karşılaşmaları halinde Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması veya Alo 174 hattı üzerinden başvuru yapabilecekleri hatırlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin de zabıta, itfaiye, SASKİ, mezarlık hizmetleri ve teknik destek birimlerinde 3 bin 292 personel ve 801 araçla hizmet vereceği belirtildi.

Valilik açıklamasında vatandaşlardan bayram yolculuklarında trafik kurallarına uymaları istenirken, görev yapacak tüm personele kolaylık ve başarı dileğinde bulunuldu. Ayrıca Samsunluların, milletin ve İslam aleminin Kurban Bayramı kutlandı. - SAMSUN