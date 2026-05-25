Kurban Bayramı'nda Trafik Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı'nda Trafik Denetimi

Kurban Bayramı\'nda Trafik Denetimi
25.05.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da sivil trafik jandarmaları, bayram öncesi otobüslerde denetim yaparak kaza riskini azaltıyor.

Kurban Bayramı öncesi meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla sivil trafik jandarmaları şehirlerarası yolcu otobüslerinde görev yapıyor. Yol boyunca şoför ve yolcuları takip eden sivil trafik jandarmaları, kural ihlallerinde otobüsleri durdurarak gerekli işlemi yapıyor.

Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri tarafından bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı. Bu çerçevede özellikle yolcu otobüslerinin karıştığı kazalara yönelik çeşitli faaliyetler yürüten trafik jandarması, bayram öncesi ve bayram sonrası olmak üzere sivil denetimlere başladı. Ekipler, Kurban Bayramı tatili nedeniyle kara yollarında meydana gelen araç yoğunluğuna bağlı olarak şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin karışabileceği trafik kazaları ile bu kazalara bağlı olarak meydana gelebilecek can kayıplarının önlenmesi ve sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin artırılması amacıyla çalışıyor. Çalışmalarda, otobüslerde sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanımı, otobüs sürücülerinin seyir halinde cep telefonu kullanımı, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uyum ile sürücülerin çalışma ve dinlenme süreleri denetleniyor. Denetimler sırasında, araç içerisinde yolcu olarak bulunan sivil trafik jandarması tarafından tespit edilen kural ihlalleri, uygulama noktalarında görevli trafik ekiplerine bildirilerek araçlar durduruluyor. Sürücülere yapmış oldukları kural ihlalleri hakkında bilgilendirme yapılarak gerekli idari işlemler uygulanıyor. Ayrıca sürücü ve yolcular, başta emniyet kemeri kullanımı olmak üzere güvenli seyahat kuralları konusunda bilgilendirilerek, vatandaşlara huzurlu ve güvenli yolculuklar temennisinde bulunuluyor.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla trafik denetim faaliyetlerimiz bayram süresince aralıksız ve hassasiyetle devam edecektir" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurban Bayramı'nda Trafik Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Dünya Kupası kampı ABD’den Meksika’ya alındı İran'ın Dünya Kupası kampı ABD'den Meksika'ya alındı
Özel’den Kılıçdaroğlu’na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor Özel'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor
Real Madrid ve Barcelona’ya kafa tutuyorlardı Küme düştüler Real Madrid ve Barcelona'ya kafa tutuyorlardı! Küme düştüler
TBMM’ye yürüyen Özel, trafikte gördüğü gelin ve damadı tebrik etti TBMM'ye yürüyen Özel, trafikte gördüğü gelin ve damadı tebrik etti
CHP Genel Merkezi’nden ayrılan Özgür Özel TBMM’ye yürüyor CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı

13:27
Galatasaray’ın tavrı belli Benfica’dan Yunus Akgün için yeni hamle
Galatasaray'ın tavrı belli! Benfica'dan Yunus Akgün için yeni hamle
13:05
Icardi için yolun sonu Okan Buruk’un raporu ortaya çıktı
Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı
12:38
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
12:35
CHP’de kritik zirve Özgür Özel, Meclis’te MYK’yı topluyor
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 13:33:53. #7.12#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda Trafik Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.