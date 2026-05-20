Kurban Bayramı Öncesi Denetim

20.05.2026 13:09
İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi 311 işletmede fiyat denetimi yapıldı, 1.9 milyon TL ceza kesildi.

Kurban Bayramı öncesinde Fatih Eminönü'ndeki Tarihi Mısır Çarşısında etiket, logo ve fiyat denetimi gerçekleştirildi. İstanbul'da gıda toptancıları ve alışveriş merkezleri ile semt çarşılarına yönelik son 3 günde yapılan çalışmalarda 311 işletmede 49 bin 927 ürünün denetlendiğini, tespit edilen 482 aykırılık için 1 milyon 914 bin 986 TL idari işlem uygulandığı öğrenildi.

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğünce yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Fatih Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'nda denetim gerçekleştirildi. Denetimleri İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe ekibiyle yerinde takip etti. Denetimler Avrupa ve Anadolu Yakası'nda eş zamanlı olarak yapıldı. Denetimlere 22 ekip ve 50 personelin katıldığı; gıda toptancıları, otogarlar ve yolu üstü tesislerine yönelik çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

"Temel hedefimiz vatandaşlarımızın mağdur edilmemesini sağlamak"

Denetimlerin amacının vatandaşların mağdur olmaması olduğunu ifade eden İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, "Ticaret Bakanlığı olarak, Kurban Bayramı öncesi piyasa denetimlerimize devam ediyoruz. Denetimlerimizi vatandaşlarımızın bayram alışverişlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri, ekonomik menfaatlerini korumak için gerçekleştiriyoruz. Diğer illerimizde olduğu gibi İstanbul'da da alışveriş merkezleri, çarşı, pazar, zincir mağazalar, zincir marketler, vatandaşlarımızın memleketlerine giderken yol boylarında alışveriş yaptıkları dinlenme tesislerine yönelik aynı anda denetim yapıyoruz. Burada temel hedefimiz vatandaşlarımızın mağdur edilmemesini sağlamak. O açıdan başta fiyat etiketlerimizi kontrol ediyoruz" dedi.

"Bugünkü fiyatlarla biz o günkü fiyatları karşılaştırıp aralarında makul bir artış olup olmadığını kontrol edeceğiz"

Denetimlerde yapılan incelemelerin daha sonrada karşılaştırılacağını söyleyen Menteşe, "Denetimin yaptığımız bu tarihi çarşıda, bizim daha önceki aylarda da aldığımız ürünlerin fiyatları var. Bugünkü fiyatlarla biz o günkü fiyatları karşılaştırıp aralarında makul bir artış olup olmadığını kontrol edeceğiz. Makul bir artış yoksa da bunları değerlendirip bakanlığımız bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'muza gönderiyoruz. Yine bayram öncesi diye indirimli alışverişlerde, özellikle indirimden önceki fiyatının da etiketin üzerinde yazılı olması lazım, onları kontrol edeceğiz. Vatandaşı yanıltıcı reklam yapılmışsa onu kontrol edip tutanağa bağlayıp gerekli idari işlemleri uygulayacağız. 14 Mayıs'tan beri bayram denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Bayrama kadar da bu denetimlerimizi aralıksız devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Menteşe'den vatandaşlara çağrı

Vatandaşları herhangi bir sorun olduğunda yetkili birimlerle iletişime geçmeleri konusunda çağrıda bulunan Menteşe, "Vatandaşlarımız bu konuda bir sıkıntıyla karşılaştıklarında Bakanlığımızın dijital platformlarındaki Haksız Fiyat Artışı Sistemi'ne, Cumhurbaşkanlığımızın iletişim merkezi olan CİMER sistemimize, yine Tüketici Bilgilendirme Hattımız olan Alo 175 hattımızı da arayarak vatandaşlarımız karşılaştıkları olumsuzlukları bize iletirlerse biz de gereğini yapacağız" diye konuştu.

14 Mayıs'tan bu yana yapılan denetimlerde Bayrampaşa ve Ataşehir Halinde 637 işletmenin denetlediği ve aykırılık tespit edilen 66 firma hakkında idari işlem uygulandığı öğrenildi.

225 yolcu taşımacılığı firmasında 8 bin 933 sefere ait fiyat tarifeleri denetlendi

İstanbul'da faaliyet gösteren 225 yolcu taşımacılığı firmasında 8 bin 933 sefere ait fiyat tarifeleri denetlendi. Denetimler sonucunda 214 işletme değerlendirilmek üzere bakanlığa bağlı Haksız Fiyatı Değerlendirme Kuruluna iletildi. Bayram alışverişlerinin yoğunlaştığı bugünlerde İstanbul'da gıda toptancıları ve alışveriş merkezleri ile semt çarşılarına yönelik son 3 günde 311 işletmedeki 49 bin 927 ürünün denetlendiği, tespit edilen 482 aykırılık için 1 milyon 914 bin 986 TL idari işlem uygulandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
