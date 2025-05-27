Kurban Bayramı Öncesi Ekmek Denetimleri Sıkılaşıyor

Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini daha da sıkılaştırırken, eksik gramajlı ekmek satışı yapan bir fırını bir gün süreyle kapattı.

Vatandaşların sağlıklı ve adil hizmet almasını sağlamak amacıyla düzenli olarak denetimlerini sürdüren Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ekmek üretimi yapan fırınları mercek altına aldı. Yapılan kontrollerde, belirlenen yasal gramajın altında ekmek ürettiği ve satışa sunduğu belirlenen bir fırın 1 gün süreyle kapatıldı.

"Vatandaşımızın hakkını kimse gasp edemez"

Vatandaşların hakkını gözetmeye devam edeceklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Vatandaşımızın sofrasına giren her lokma bizim için önemlidir. Ekmek gibi temel bir gıda maddesinde yapılan bu tür hileleri asla kabul edemeyiz. Eksik gramaj, doğrudan vatandaşın alım gücüne zarar vermektir. Bu konuda taviz vermeden denetimlerimizi sürdürecek, kurallara uymayan işletmelere gereken cezaları uygulayacağız" dedi.

Denetimler artarak sürecek

Başkan Mehmet Tahmazoğlu özellikle halkın yoğun olarak tükettiği temel gıda ürünlerine yönelik denetimlerin düzenli ve sıkı şekilde devam edeceğini, vatandaşların da şüpheli durumlarda ALO 153 Zabıta Hattı üzerinden ihbarda bulunabileceğini hatırlattı. - GAZİANTEP