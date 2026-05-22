Kurban Bayramı Tatili İçin Kuzey Ege'ye Akın

22.05.2026 20:53
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla tatilciler Edremit'te araç yoğunluğu oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından, tatilcilerin Kuzey Ege'deki turizm merkezlerine akını erken başladı. Ulaşım ağlarının kesişim noktası olan Balıkesir'in Edremit ilçesinde, akşam saatlerinden itibaren kilometrelerce uzayan araç konvoyları oluştu.

Bakanlar Kurulu kararıyla Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasını fırsat bilen binlerce vatandaş, mesai bitiminin ardından yollara döküldü. İstanbul, Bursa, İzmir ve Çanakkale gibi metropollerden yola çıkan tatilciler, Kuzey Ege'nin incisi konumundaki turizm beldelerine yöneldi. Yoğun akışın ilk saatlerinde, bölgenin en kritik geçiş noktası olan Balıkesir'in Edremit ilçesinde trafik durma noktasına geldi.

Kritik kavşaklarda uzun kuyruklar oluştu

Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren araç yoğunluğu, özellikle Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde yer alan Akçay tatil merkezi kavşağında kilitlenmelere yol açtı. İstanbul ve Bursa yönünden gelen araçların da Çanakkale ve İzmir bağlantı yollarına katılmasıyla birlikte kavşakta uzun araç kuyrukları ve konvoylar meydana geldi. Sürücüler tampon tampona ilerlemekte güçlük çekerken, bölgedeki oteller ve yazlık sitelere giden bağlantı yollarında da araç yoğunluğu tavan yaptı.

Yoğunluğun hafta sonu katlanarak artması bekleniyor

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve ilçe zabıta ekipleri alarma geçti. Trafik polisleri, Akçay ve sinyalizasyonun yoğun olduğu diğer stratejik kavşaklarda manuel müdahalelerle akışı hızlandırmaya çalışıyor. Yetkililer, yoğunluğun hafta sonu itibarıyla en üst seviyeye ulaşacağını öngörüyor. Sürücülerin aşırı hızdan kaçınmaları, emniyet kemerlerini takmaları ve takip mesafelerine dikkat etmeleri yönünde uyarılar peş peşe yapılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

