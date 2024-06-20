Kurban Bayramı tatilinde 36 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 550 kişi yaralandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 gününde trafik kazalarında 36 kişinin hayatını kaybederken 6 bin 550 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin beşinci gününde meydana gelen trafik kazaları ve denetim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, bayram tatilinin 5'inci günü olan 19 Haziran 2024 Çarşamba günü, 24 saat içinde ülke genelinde 696 trafik kazasının meydana geldiğini belirtti. Kazalarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 205 kişinin yaralandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, 425 bin 63 aracın denetlendiğini, 23 bin 219 araca hız ve radar işlemi uygulandığını ve 35 bin 990 araca ise diğer işlemler yapıldığı bilgisini verdi.

Bayram tatilinin ilk 5 gününde 36 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 5 gününde 36 kişinin hayatını kaybettiğinin, 6 bin 550 kişinin ise yaralandığını bildirerek,"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolun sonu bayram olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA