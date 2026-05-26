Kurbanlık yolunda kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Kurbanlık yolunda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

26.05.2026 23:33
Bursa'da kurbanlık almaya giderken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti, 2 oğlu yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesine kurbanlık almaya giderken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti, 2 oğlu ise yaralandı.

Kaza, Karacabey otobanı Yolağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Küçükoğlu idaresindeki hafif ticari araç, Karacabey'e kurbanlık almak için seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Faruk Küçükoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan 2 oğlu ise hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bayram öncesi yaşanan acı kaza aileyi yasa boğarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
