Kurnaz Tilki, Kurtarma Ekiplerine Zor Anlar Yaşattı

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Kurnaz tilki kurtarma ekiplerini yıldırdı

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesine inen bir tilki, itfaiye ve Milli Parklar ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen yakalanamayan tilki, kısa sürede izini kaybettirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde meydana geldi. Kampüs içerisine inen bir tilkiyi fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, tilkinin güvenli bir şekilde yakalanarak doğal ortamına bırakılması için çalışma başlattı. Son derece hızlı ve çevik olan tilki, ekiplere zor anlar yaşattı. Kendisini yakalamaya çalışan itfaiye ekiplerinden kaçan tilki, yerleşke içinde uzun süre kovalamacaya neden oldu. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen yakalanamayan tilki, kısa süre içinde gözden kayboldu.