Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi - Son Dakika
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Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kurşun yağmuruna tutulan bir otomobil kaza yaptı. Olayda otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

12.05.2025 00:58
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi. Olayda bir kişi ağır yaralanırken; yaşananlara ilişkin inceleme sürüyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yeni Mahalle Ayaz sokakta bir otomobile, henüz isimleri öğrenilemeyen kişi veya kişilerce ateş edildi.

KAZA YAPARAK DURABİLDİ

Otomobil kaza yaparak durabilirken, Fırat O. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve entübe edilen Fırat O. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde uzun süre delil aradı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi - Son Dakika

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