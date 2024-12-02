Kurşunlu Saldırı Sonrası Şahıs Yakalandı

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İş yerini kurşunlayan şahıs polisten kaçamadan yakalandı

ÇORUM - Çorum'da tüfekle iş yerini kurşunlayan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, Kale Mahallesi Eti Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir iş yerinin önüne gelen H.Z. tüfekle ateş açtı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, iş yerini kurşunlayan şahıs araçla olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçan şahıs, kısa sürede polis ekipleri tarafından Bahçelievler Mahallesi Melikgazi Caddesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan şahsın farklı suçlardan da arama kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.