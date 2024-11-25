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Erzincan'ın Tercan ilçesinde kurt sürüsü 60 koyunu telef etti.

Olay, Tercan ilçesine bağlı Kargın Beldesi, Balyayla köyünde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kazım Erel ve Osman Gün'e ait meradaki koyun sürüsüne kurtlar saldırdı. Saldırı sonucu 60 koyun telef oldu.

Sürü sahiplerinden Kazım Erel, "Gece sürüye kurtlar saldırıyor. Geç fark ettik. El feneriyle kaçan koyunları bulmak için uğraştık. 60 koyun telef olmuş" dedi. - ERZİNCAN