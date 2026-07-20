Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle üzüm ve fıstık bahçelerine sıçradı.
Kurtalan ilçesine bağlı Çakıllı köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın üzüm ve fıstık bahçelerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında üzüm ve fıstık bahçelerinde bulunan çok sayıda ağaç zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SİİRT
Son Dakika › 3. Sayfa › Kurtalan'da Anız Yangını Bahçelere Sıçradı - Son Dakika
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