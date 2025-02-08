Kurtalan\'da Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kurtalan Şenköy köyü mevkisinde Fırat P. idaresindeki 34 BMM 417 plakalı otomobilin sürücüsü, yola aniden çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yapmış, kontrolden çıkarak araç metrelerce sürüklenerek takla atmıştı. Kazada sürücü ile birlikte Kemal P. ve Ali Kemal P. yaralanmıştı. Sağlık ekipleri tarafından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kemal P. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Ali Kemal P. ise Diyarbakır'a sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - SİİRT