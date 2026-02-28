Kurtalan\'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Kurtalan Çevre Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
