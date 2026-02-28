Kurtalan'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtalan'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralı

Kurtalan\'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralı
28.02.2026 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Kurtalan Çevre Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Otomobil, Kurtalan, Olaylar, Siirt, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurtalan'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu, Trump’a İran’a saldırı seçeneklerini sundu Masada 3 ihtimal var ABD ordusu, Trump'a İran'a saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var
Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi
Galatasaray’ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
CHP’li Belediye Başkanı’ndan Bakan Kurum’a teşekkür CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür
Tunceli’de kar kalınlığı insan boyunu aştı Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu aştı

15:02
Kadıköy Boğası’nın “Nişanlım“ dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
14:38
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney’in Tahran’daki konutu tamamen yok oldu
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney'in Tahran'daki konutu tamamen yok oldu
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 40 öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 40 öğrenci hayatını kaybetti
14:15
Dünyanın konuştuğu görüntü Radarlar bu uçağı takip etti
Dünyanın konuştuğu görüntü! Radarlar bu uçağı takip etti
13:57
Orta Doğu’da yeni savaş ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
13:45
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış Netanyahu’nun istediği oldu
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! Netanyahu'nun istediği oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 15:04:25. #7.12#
SON DAKİKA: Kurtalan'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.