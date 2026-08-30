Kurtalan'da Tır Kazası
Yola savrulan çakıllar nedeniyle kontrolden çıkan tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde yola savrulan çakıllar nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır kaza yaptı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgilere göre kaza, Kurtalan-Gökdoğan köyü mevkiinde meydana geldi. Yolda bulunan çakıllar nedeniyle sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada tır sürücüsü yara almazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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