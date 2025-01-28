Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Yeleçli köyüne inen kurt sürüsüne, çoban köpeği karşı koydu. Köpeğin kurtlarla mücadelesi, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kış şartlarının çetin geçtiği Ardahan'da yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar zaman zaman yerleşim yerlerine inerek köpekleri hedef alıyor. Önceki gün kaydedilen bir görüntü ise izleyenleri adeta dehşete düşürdü. Görüntülerde gece yarısı kurt sürüsünün hedef aldığı köpeğin saldırılara çaresizce karşı koymaya çalıştığı görülüyor. Köpeğin bağrışlarına uyanan sahibi ise gördükleri karşısında hayrete düştü. - ARDAHAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kurtlarla Çoban Köpeği Mücadelesi - Son Dakika
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