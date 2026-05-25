Kürtün'de Kaza: 3 Yaralı
Kürtün'de Kaza: 3 Yaralı

25.05.2026 23:30
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde otomobil ve kamyon çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde otomobil ile tomruk yüklü kamyonun köprü girişinde kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kürtün ilçesi Çayırçukur köyü Çöplüce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürkan Ç. yönetimindeki 28 ADZ 640 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hasan G. idaresindeki tomruk yüklü 61 ABM 978 plakalı kamyon köprü girişinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Gürkan Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Nurullah Ç. ve Mülahim T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Gürkan Ç. ve Nurullah Ç., kaldırıldıkları Kürtün Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Mülahim T. de yine tedavi amacıyla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gümüşhane, 3. Sayfa, Kürtün, Yaşam, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
