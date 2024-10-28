Kürtün'de Teras Katında Başlayan Yangın 4 Saatte Söndürüldü

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Kürtün'de korkutan yangın

Teras katta başlayan yangın 4 saatte söndürüldü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bacadan çıkan yangın evin 2 katını küle çevirirken, yangın İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçe merkezindeki Aşağı Uluköy Mahallesi Hanyanı mevkiinde Erol Düzgün'e ait 3 katlı evin teras katında bacadan çıktığı değerlendiren yangın başladı.

Teras kattaki ahşapların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın alt kata da sarktı. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangına Kürtün, Özkürtün, Torul ve Doğankent Belediyesi İtfaiye ekipleriyle Kürtün Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü ekibi müdahale etti.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından söndürülebilen yangında evde büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, yangın anında vatandaşların kısa sürede dışarı çıktığı öğrenildi.

Mahalle sakinleri de yangının söndürülmesi için destek olurken, yangın sırasında vatandaşlar alevlerin yükselmesi nedeniyle endişeli anlar yaşadı.