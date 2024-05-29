Bir inşaatta kaydedilen görüntüde yaşlı adamın ekmek vererek kendine alıştığı köpeğe tecavüz ettiği anlar yer alıyor. Kilis'te çekildiği öne sürülen görüntü, kısa sürede sosyal medyada infial yarattı.
Tepki çeken videonun altına "Söyleyecek kelime bulamıyorum", "İsrafil tek görevin var, lütfen yap artık", "Köpekleri öldürünce çocuklarını rahatça parka, sokağa gönderebileceğini düşünenlere gelsin bu haber", "Dün tavuk bugün köpek bu ülke nereye gidiyor böyle", "Coğrafya kaderdir köpek dostum" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İnşaatta yaşlı adamın köpeğe tecavüz ettiği anlar kaydedildi - Son Dakika
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