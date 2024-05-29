İnşaatta yaşlı adamın köpeğe tecavüz ettiği anlar kaydedildi - Son Dakika
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İnşaatta yaşlı adamın köpeğe tecavüz ettiği anlar kaydedildi

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Kilis'te çekildiği öne sürülen bir inşaatta kaydedilen görüntüde, yaşlı adamın ekmek vererek kendine alıştığı köpeğe tecavüz ettiği anlar yer alıyor. Görüntü, sosyal medyada hızla yayılarak büyük bir infiale neden oldu. Videonun altında yapılan yorumlarda ise olaya tepki gösterildi ve üzüntü dile getirildi.

29.05.2024 09:35
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Bir inşaatta kaydedilen görüntüde yaşlı adamın ekmek vererek kendine alıştığı köpeğe tecavüz ettiği anlar yer alıyor. Kilis'te çekildiği öne sürülen görüntü, kısa sürede sosyal medyada infial yarattı.

"SÖYLEYECEK KELİME BULAMIYORUM"

Tepki çeken videonun altına "Söyleyecek kelime bulamıyorum", "İsrafil tek görevin var, lütfen yap artık", "Köpekleri öldürünce çocuklarını rahatça parka, sokağa gönderebileceğini düşünenlere gelsin bu haber", "Dün tavuk bugün köpek bu ülke nereye gidiyor böyle", "Coğrafya kaderdir köpek dostum" şeklinde yorumlar yapıldı.

İnşaatta yaşlı adamın köpeğe tecavüz ettiği anlar kaydedildi

Ekmek, Kilis, Hayvan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnşaatta yaşlı adamın köpeğe tecavüz ettiği anlar kaydedildi - Son Dakika

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