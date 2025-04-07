Kuruyemiş paketini açınca şoke oldu: Açınca biz utandık

C. Mersin:

O otogara tekrar gideceksin otoğar kameralarını incelettirip, o şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacaksın. Şahsen bana yapılmış olsaydı, başkalarına da yapmasın diye, hiç acımam gider hem maddi hem de manevi tazminat davası açardım