Kuruyemiş paketini açınca şoke oldu: Açınca biz utandık - Son Dakika
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Kuruyemiş paketini açınca şoke oldu: Açınca biz utandık

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Sosyal medyada bir kullanıcı kardeşinin Malatya'dan aldığı kuruyemişi görünce şoke oldu. 400 liraya alınan kuruyemiş paketinin altının tahta ile doldurulduğunu gören kişi durumuma isyan ederek, ""Sevdiklerimize hediye almıştık, açınca biz utandık" tepkisini gösterdi.

07.04.2025 13:45
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Malatya'da bir vatandaş, yerel bir firmadan satın aldığı kuruyemiş paketine büyük tepki gösterdi. Dışarıdan dolu gibi görünen paketin içini açtığında şaşırtıcı bir manzarayla karşılaşan vatandaş, paketin dolu görünmesi için içerisine tahta parçaları konulduğunu söyledi.

"AÇINCA BİZ UTANDIK"

Otogardan satın aldığı ürünü sevdiklerine hediye etmek için aldığını belirten vatandaş, yaşadığı hayal kırıklığını, "Sevdiklerimize hediye almıştık, açınca biz utandık" diyerek tepki gösterdi.

Kuruyemiş paketini açınca şoke oldu: Açınca biz utandık

3-sayfa, Malatya, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuruyemiş paketini açınca şoke oldu: Açınca biz utandık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ayhan Murat:
    esnaf kalmadı hepsi hırsız 40 2 Yanıtla
  • C. Mersin:
    O otogara tekrar gideceksin otoğar kameralarını incelettirip, o şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacaksın. Şahsen bana yapılmış olsaydı, başkalarına da yapmasın diye, hiç acımam gider hem maddi hem de manevi tazminat davası açardım 27 2 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Türk olmaktan utanır hale geldik 22 2 Yanıtla
  • zdrkbcp78r:
    o parayı nasıl yiyorsunuz. 20 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    gıdayı tanımadığın yerden hele. internetten hiç alamayacaksınız, tanınmış köy kooperatifleri hariç 5 2 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    akmhpk partisinden kesin 0 0 Yanıtla
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