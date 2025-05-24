Kuş Asansör Boşluğundan İtfaiye ile Kurtarıldı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde asansör boşluğuna düşen kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Aşkale ilçesi Cahit Aybar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Aşkale Güvendik Evler sitesindeki asansör boşluğunda kuş sesi duyan çocuklar, asansör boşluğuna bir kuşun düştüğünü fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yaklaşık bir 5 dakikalık çalışması sonrasında kuş bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kuş doğaya salınırken, çocuklar itfaiye ekiplerine, itfaiye ekipleri ise duyarlılıklarından dolayı çocuklara teşekkür etti.

Kurtarılan kuş, doğaya salınırken, çocuklardaki mutluluk görülmeye değerdi. - ERZURUM