Kuş Cennetindeki Yangın: 15 Dönüm Zarar Gördü - Son Dakika
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Kuş Cennetindeki Yangın: 15 Dönüm Zarar Gördü

Kuş Cennetindeki Yangın: 15 Dönüm Zarar Gördü
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Kızılırmak Deltası'ndaki yangın sonrası 15 dönümlük sazlık alan zarar gördü, tahribat dronla görüntülendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde dün çıkan yangının ardından bölgede oluşan tahribat dronla görüntülendi. Yangında yaklaşık 15 dönümlük sazlık alan zarar gördü.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Yeşilyazı ile Altınova Mahallesi sınırları içerisindeki sazlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bafra İtfaiye Bölge Grup Amirliği, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, jandarma ile Kızılırmak Deltası Bölge Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Arazi şartlarının elverişsiz olması nedeniyle itfaiye araçlarının müdahalede güçlük yaşadığı yangın, Bafra Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerin de desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından bölgede yapılan incelemelerde yaklaşık 15 dönümlük sazlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Kuş cennetindeki yangının geride bıraktığı siyaha bürünmüş sazlık alanlar ve oluşan tahribat havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

Bafra Ovası, 3. Sayfa, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuş Cennetindeki Yangın: 15 Dönüm Zarar Gördü - Son Dakika

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