Kuşadası Belediyesi Dilencilik Yapan Şahsa Cezai İşlem Uyguladı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Dilencilik Yapan Şahsa Cezai İşlem Uyguladı

Kuşadası Belediyesi Dilencilik Yapan Şahsa Cezai İşlem Uyguladı

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde dilencilik yapan bir şahsa cezai işlem uygulayarak üzerinden çıkan paraya el koydu.

02.08.2024 09:09  Güncelleme: 09:10
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Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlarla mücadelesini sürdürüyor. Son olarak Atatürk Bulvarı üzerinde bu faaliyeti gerçekleştirdiği belirlenen bir şahıs hakkında cezai işlem uygulanarak üzerinden çıkan paraya el kondu.

Kuşadası Belediyesi, vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere göz açtırmıyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak aldıkları bir ihbarı değerlendiren ekipler, Atatürk Bulvarı üzerinde bir kişinin dilencilik yaptığını tespit etti. Zabıta memurları, şahıs hakkında tutanak tuttuktan sonra, dilencilikten elde ettiği 1300 liraya el koyup, hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33'üncü maddesi uyarınca işlem uyguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası Belediyesi Dilencilik Yapan Şahsa Cezai İşlem Uyguladı - Son Dakika

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