Kuşadası Güzelçamlı\'da iki işletmede 658 bandrolsüz kitap ele geçirildi

Kuşadası Güzelçamlı'da iki işletmede 658 bandrolsüz kitap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'ndeki iki işletmede satışa sunulan 658 adet bandrolsüz kitap ele geçirildi. Jandarmanın 17 Eylül 2026'da Gece Pazarı'nda yaptığı aramalarda bulunan kitaplarla ilgili adli işlem başlatıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde iki işletmede satışan sunulan 658 adet bandrolsüz kitap ele geçirildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesinde 17 Eylül 2026 tarihinde Gece Pazarı'nda faaliyet gösteren iki işletmede bandrolsüz kitap satışı yapıldığı tespit edildi. Söz konusu işletmelerde yapılan aramalarda T.U. (33) ve G.B. (47) isimli şahıslara ait toplam 658 adet bandrolsüz kitap ele geçirildi.
Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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