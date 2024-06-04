Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi'nde 'Yeşil Gezegen' Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi'nde 'Yeşil Gezegen' Eğitimi Düzenlendi

Kuşadası Belediyesi tarafından Habitat Derneği, ICC ve Meta işbirliğinde açılan İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Yeşil Gezegen' eğitimine ev sahipliği yaptı. Eğitimde, uzmanlar tarafından öğrencilere, çevre ve afet farkındalığı ve yaşanabilir yeşil bir dünya konularında bilgi verildi.

04.06.2024 16:47
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Kuşadası Belediyesi tarafından Habitat Derneği, ICC ve Meta işbirliğinde açılan İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Yeşil Gezegen' eğitimine ev sahipliği yaptı.

Kent sakinlerinin dijital gelişimine katkı sunmak ve ileri teknoloji eğitimleri vermek amacıyla kurulan İstasyon Kuşadası, farklı alanlarda ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Dünya Çevre Günü nedeniyle Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi'nde, Rahime Bilici İlkokulu'nda eğitim gören 4. sınıf öğrencilerine yönelik 'Yeşil Gezegen Eğitimi' düzenlendi. Eğitimde, uzmanlar tarafından öğrencilere, çevre ve afet farkındalığı ve yaşanabilir yeşil bir dünya konularında bilgi verildi.

Eğitim sonrası İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi'nde düzenlenen eğitim ve atölye çalışmaları hakkında bilgilendirilen öğrenciler, Kuşadası Belediyesi'ne eğitim için teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi'nde 'Yeşil Gezegen' Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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