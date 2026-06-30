Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (KB-72, KB-87) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 15 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN
Son Dakika › 3. Sayfa › Kuşadası'nda 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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