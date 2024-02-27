Kuşadası'nda 2 Tonluk Süs Havuzu ve Şelale Taşları Çalındı - Son Dakika
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Kuşadası'nda 2 Tonluk Süs Havuzu ve Şelale Taşları Çalındı

Kuşadası\'nda 2 Tonluk Süs Havuzu ve Şelale Taşları Çalındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir peyzaj firmasından yaklaşık 2 tonluk süs havuzu ile şelale taşlarını çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerinden kaçamadı. Jandarma tarafından yapılan operasyon sonucunda şüpheliler gözaltına alındı ve çalıntı malzemeler işletmeye teslim edildi.

27.02.2024 10:19  Güncelleme: 10:21
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir peyzaj firmasından yaklaşık 2 tonluk süs havuzu ile şelale taşlarını çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerinden kaçamadı.

Olay, Caferli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri devriye esnasında bir peyzaj işletmesinin önünde bekleyen araçtan şüphelendi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu arkası açık kasa araç içerisinde yaklaşık 2 ton ağırlığındaki dekoratif havuz ile şelale taşlarının bulunduğunu tespit eden ekipler, şüphelileri sorguladı. Yapılan detaylı araştırma sonucu araç içerisindeki şüphelilerin V.S., O.K. ve S.E. olduğu tespit edildi. Ayrıca V.S. isimli şüphelinin 6 suç kaydı, O.K. isimli şüphelinin de 4 suç kaydı bulunduğunu tespit edildi. Jandarma şahısların peyzaj işletmesine ait arazinin içerisinde malzemeleri çaldığını belirledi. Yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı. Çalıntı olduğu tespit edilen süs havuzu ve şelale taşları da işletmeye teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda 2 Tonluk Süs Havuzu ve Şelale Taşları Çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda 2 Tonluk Süs Havuzu ve Şelale Taşları Çalındı - Son Dakika
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