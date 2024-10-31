Kuşadası'nda 21 Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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Kuşadası'nda 21 Göçmen Kurtarıldı

Kuşadası\'nda 21 Göçmen Kurtarıldı

Yunan unsurlarınca geri itilen 21 düzensiz göçmen, Kuşadası'nda Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

31.10.2024 08:55
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 15'i çocuk 21 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-117) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 6 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda 21 Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika

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