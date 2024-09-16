Kuşadası\'nda 27 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 27 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, suçluların yakalanması amacıyla sürdürdükleri kapsamlı operasyonlara devam ediyor. "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kartı Kurumlarının kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından aranan, toplamda 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 200 bin TL adli para cezası bulunan H.K., Türkmen Mahallesi ara sokaklarında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen H.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN