Kuşadası\'nda 30 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisindeki 30 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 30 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiği öğrenildi. - AYDIN