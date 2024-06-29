Kuşadası\'nda alışveriş merkezi yanındaki arazide çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir alışveriş merkezi yanındaki arazide çıkan kuru ot yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kuşadası ilçesi Yavansu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir alışveriş merkezi yanında bulunan arazideki kuru otlar, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında oluşan yoğun duman ise görüş mesafesini büyük oranda düşürdü. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Kontrol altına alınan yangın sonrasında ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bilgisi alınırken, yetkililer vatandaşları bu tür durumlarda dikkatli olmaları ve yangın tehlikesine karşı duyarlı davranmaları konusunda uyardı. - AYDIN