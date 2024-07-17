Kuşadası\'nda Alkollü Mekan Önünde Gazeteci Saldırıya Uğradı

3.Sayfa

Aydın'ın Kuşadası İlçesinde bir alkollü mekanın önünde yaşanan kavgayı görüntülemek isteyen yerel gazeteci B.K. haber yapmak isterken haber oldu. Mekan çalışanları tarafından saldırıya uğrayan şahıs hastanelik oldu. Şahıslardan şikayetçi olan B.K. tedavisinin ardından darp raporu alarak taburcu edildi.

Olay önceki gün akşam saatlerinde Kuşadası Sahili Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahilde yürümekte olan ve aynı zamanda Aydın'daki yerel bir internet sitesinde köşe yazarlığı yapan B.K. bulvar üzerindeki bir alkollü mekan önünde yaşanan kavgayı görünce cep telefonunu çıkarıp kavgayı görüntülemek istedi. Amacının sadece haber yapmak olduğunu belirten B.K. "Yüğrüyüş yaptığım sırada önüme gelen kavgayı görünce haber yapmak için karşı kaldırımdan görüntü almaya başladım. Bu sırada benim kavgayı görüntülediğimi gören mekan çalışanları üzerime gelip önce darp etti. Yaklaşık 10 kişilik grup beni dövdükten sonra elimdeki telefonu gasp edip çekmiş olduğum fotoğraf ve vidoları gazeteci olduğumu belirtmeme rağmen telefonumdan sildiler. Canımı zor kurtardım. Daha sonra hastaneye gittim" diyerek kendisine darp edip telefonunu gasp ederek görüntüleri silen kişilerden şikayetçi olduğunu belirtti.

B.K.'nin şikayeti üzerine Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN