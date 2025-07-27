Kuşadası\'nda Alkollü Sürücü Yayaya Çarptı

Kuşadası'nda meydana gelen feci kazada alkollü olduğu tespit edilen 31 yaşındaki E.C.Ç. idaresindeki 09 APS 009 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Birol Görgü'ye çarptı. Metrelerce savrulan Görgü, olay yerinde hayatını kaybederken kaza sonrası gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde, Sümerbank Kavşağı istikametinde gerçekleşti. Toprak Kavşağı yönünden gelen araç, üç şeritli yolun sol şeridinde ilerlerken Ciritoğlu Sitesi yönüne geçmeye çalışan Birol Görgü'ye çarptı. Görgü'nün olay sırasında cep telefonuyla konuştuğu ve refüje yakın bir noktadan geçmeye çalıştığı öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, yayanın kontrolsüz şekilde yola çıktığı, ancak sürücünün hiçbir yavaşlama ya da manevra yapmadan yüksek hızla seyrine devam ettiği tespit edildi. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Birol Görgü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan alkol testinde sürücü E.C.Ç.'nin 2.39 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN