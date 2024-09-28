Kuşadası\'nda Apart Otelde Yangın Paniği

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir apart otelin çatı katında çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Hacı Feyzullah Mahallesi Botanikçi Ali Sokak üzerinde bulunan bir apart otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apart otelin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otelden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uğraşları sonucu yangın alevler kontrol altına alınırken, yangın sonucu otelde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. - AYDIN