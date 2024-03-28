Kuşadası\'nda Aranan 2 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli, polis ekiplerinden kaçamadı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede suçlu veya suçluların yakalanması amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalara aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, 'Kasten Yaralama' suçundan aranan ve hakkında toplam 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ç. isimli şahsı, Dağ Mahallesi'ndeki bir adreste yakaladı. Devam eden operasyonlar kapsamında 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Mala Zarar Verme' suçlarından aranan ve hakkında toplamda 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve bin 100 TL adli para cezası bulunan F.B. isimli şahıs da Yavansu Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan her iki aranan şahıs da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN