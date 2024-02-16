Kuşadası'nda Balkondan Düşen Kadın Yaralandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Balkondan Düşen Kadın Yaralandı

Kuşadası\'nda Balkondan Düşen Kadın Yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kadın, evinin balkonundan meyve almak isterken dengesini kaybederek düştü. Olay sonucunda kadın yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

16.02.2024 23:34  Güncelleme: 23:36
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4. katta bulunan evinin balkonuna meyve almak için çıkan ve dengesinin kaybederek düşen kadın yaralandı.

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan Meram Sitesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.I. (49) isimli kadın dördüncü kattaki evlerinin arka balkonundan meyve almak için dışarı çıktığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağı düştü. Kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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