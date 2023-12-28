Kuşadası\'nda Bandrolsüz Rakı ve Sahte Alkol Ele Geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde KOM Grup Amirliği tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde bandrolsüz rakı, sahte alkol, cinsel içerikli ürün ve av tüfeği ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği yeni yıla sayılı günler kala çalışmalarını sıklaştırdı. Edinilen bilgiye göre, KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde; 8,5 litre bandrolsüz rakı, 6 litre şişelenmiş sahte viski, 1,5 litre şişelenmiş sahte votka, 837 adet cinsel içerikli içecek, 147 adet cinsel içerikli jel, 86 adet cinsel içerikli gıda, 10 adet cinsel içerikli sprey, 20 litre kurma şarap, 11 litre etil alkol, 5 adet alkol kiti, 1 adet av tüfeği ve 25 adet kartuş ile 22 adet 7.65mm fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şahıs hakkında 5607 ve 6136 SKM suçlarından işlem yapıldı. - AYDIN