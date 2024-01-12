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Kuşadası'nda bir apartman dairesinde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
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Kuşadası'nda bir apartman dairesinde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan bir sitedeki apartmanın dördüncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, evin yatak odasında meydana geldi ve kısa sürede kontrol altına alındı. Ev sahibi sinir krizi geçirdi ve yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kuşadası\'nda bir apartman dairesinde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi
12.01.2024 - 18:44,
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir sitedeki apartmanın dördüncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Ege Mahallesi Derya Sokak'ta bulunan bir sitedeki apartmanın dördüncü ktındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.S'ye ait evin yatak odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evi saran alevlere suyla müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken evinin yandığını gören ev sahibi B.S sinir krizi geçirdi. Yangında evin yatak odası kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda bir apartman dairesinde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika


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