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Kuşadası'nda cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda cinayet zanlısı yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, cinayet zanlısını yaptığı operasyonla kıskıvrak yakaladı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası\'nda cinayet zanlısı yakalandı
26.12.2023 - 18:51,
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, cinayet zanlısını yaptığı operasyonla kıskıvrak yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri Kuşadası'nda suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, Bayraklıdede Mahallesi'nde cinayet zanlısı olduğunu tespit eden JASAT ekipleri, şüpheliyi fiziki takibe alarak harekete geçti. Bugün sabah saatlerinde yapılan operasyonda E.M.P. (49), saklandığı yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada E.M.P.'nin "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olduğu tespit edildi. Zanlı, JASAT ekiplerince Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada yapılan sorgulamanın ardından adli makamlara sevk edilen cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerinin son günlerde yaptıkları operasyonlar vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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